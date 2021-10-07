Коронавирус Часть Украины уже соответствует «оранжевой» зоне: в МОЗ рассказали, где ситуация хуже всего

2021-10-07 17:00

В Украине за последние сутки установлен новый рекорд заболеваемости коронавирусом, ситуация в почти половине областей страны уже соответствует "оранжевому" уровню.

Такие данные предоставило Министерство здравоохранения по состоянию на 7 октября. Так, 12 украинских регионов уже соответствуют «оранжевой» зоне адаптивного карантина.

Это Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Во всех указанных областях превышена норма уровня заболеваемости коронавирусом (она должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения).

Наихудшая ситуация по этому показателю в Черновицкой (715), Луганской (687) и Харьковской (477) областях.

По всей стране сделали 113 077 тестов на коронавирус (135 559): методом ПЦР – 53 031 (54 386), ИФА – 9964 (11 665), экспресс-тестов – 50 082 (69 508).

Кроме того, в некоторых регионах наблюдается "красный" уровень динамики COVID-госпитализаций. Наихудшей является ситуация в Херсонской области - 62,2%, Полтавской - 58,3% и Киевской - 54,6%.

Отметим, что уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять не более 50%.

Добавим также, что за минувшие сутки 6 октября в Украине 122 298человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 59428 человек, полностью иммунизированы - 62870 человек.