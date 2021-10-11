Коронавирус Ученые нашли простой способ избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции

2021-10-11 09:03

Избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции может помочь регулярная гигиена полости рта.

Об этом со ссылкой на исследование египетских ученых пишет Daily Mail. В частности, ученые Каирского университета утверждают, что рот может выступать резервуаром для вируса, что оказывает высокую "вирусную нагрузку" на заразившихся, увеличивая концентрацию вирусных частиц в разы.

Ученые проверили свою теорию на группе из 86 пациентов с коронавирусом, которые к тому же страдали от сердечных заболеваний.

Оценив состояние гигиены полости рта пациентов и тяжесть их симптомов, ученые пришли к выводу, что чем больше времени человек уделяет гигиене ротовой полости, тем легче у него протекает COVID-19, тем меньше в его организме воспалительных процессов, вызванных этой инфекцией, и тем быстрее он выздоравливает.

Автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.

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