Коронавирус Правительство ввело обязательную вакцинацию для чиновников и пассажироперевозчиков

2021-10-11 08:26

Правительство Канады ввело обязательную вакцинацию против коронавируса для чиновников и сотрудников транспортной отрасли федерального уровня. Об этом пишет hromadske со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Теперь федеральные чиновники должны будут подтвердить свою вакцинацию до 29 октября. Зато вакцинированные или те, кто не желает раскрывать свой статус вакцинации, будут отправлены в административный отпуск без сохранения зарплаты уже с 15 ноября.

Чиновники федеральных отраслей воздушного, железнодорожного и морского транспорта до 30 октября должны разработать план вакцинации своих сотрудников.

Кроме того, с 30 октября канадские туристы перед путешествиями за границу тоже будут обязаны пройти полный курс вакцинации (за очень ограниченными исключениями). Речь идет как об авиапутешествиях, так и о поездках на железнодорожном транспорте.

В Канаде полностью вакцинировали 71% населения. С начала пандемии в этой 38-миллионной стране обнаружили 1,6 миллиона случаев коронавируса. Более 28 тысяч человек умерли от осложнений COVID-19.