Коронавирус Правительство ввело обязательную вакцинацию для чиновников и пассажироперевозчиков

2021-10-11 08:26

Правительство Канады ввело обязательную вакцинацию против коронавируса для чиновников и сотрудников транспортной отрасли федерального уровня. Об этом пишет hromadske со ссылкой на  премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Теперь федеральные чиновники должны будут подтвердить свою вакцинацию до 29 октября. Зато вакцинированные или те, кто не желает раскрывать свой статус вакцинации, будут отправлены в административный отпуск без сохранения зарплаты уже с 15 ноября.

Чиновники федеральных отраслей воздушного, железнодорожного и морского транспорта до 30 октября должны разработать план вакцинации своих сотрудников.

Кроме того, с 30 октября канадские туристы перед путешествиями за границу тоже будут обязаны пройти полный курс вакцинации (за очень ограниченными исключениями). Речь идет как об авиапутешествиях, так и о поездках на железнодорожном транспорте.

В Канаде полностью вакцинировали 71% населения. С начала пандемии в этой 38-миллионной стране обнаружили 1,6 миллиона случаев коронавируса. Более 28 тысяч человек умерли от осложнений COVID-19.

subscriber subscriber

Еще по теме

Обязательная вакцинация: Радуцкий анонсировал расширение списка профессий

2021-10-09 12:00

В Минздраве утвердили список профессий, для которых вакцинация обязательна

2021-10-08 17:40

В Швеции несовершеннолетним разрешили вакцинироваться вопреки мнению родителей

2021-10-06 09:21

Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация подростков

2021-09-30 19:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Крупные фармкомпании активно продавливают разрешение на вакцинацию детей от 5 до 11 лет

2021-10-11 09:21

Ученые нашли простой способ избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции

2021-10-11 09:03

Правительство ввело обязательную вакцинацию для чиновников и пассажироперевозчиков

2021-10-11 08:26

Осенью в Украине ситуация с коронавирусом может быть хуже, чем весной, - эпидемиолог

2021-10-10 11:30
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Крупные фармкомпании активно продавливают разрешение на вакцинацию детей от 5 до 11 лет 2021-10-11 09:21
Ученые нашли простой способ избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции 2021-10-11 09:03
Правительство ввело обязательную вакцинацию для чиновников и пассажироперевозчиков 2021-10-11 08:26
Осенью в Украине ситуация с коронавирусом может быть хуже, чем весной, - эпидемиолог 2021-10-10 11:30