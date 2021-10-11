Коронавирус Крупные фармкомпании активно продавливают разрешение на вакцинацию детей от 5 до 11 лет

2021-10-11 09:21

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech направили запрос Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на применение своей вакцины от COVID для детей.

Речь идет о возможности прививать детей в возрасте от пяти лет.

"Мы и BioNTech Group официально отправили в FDA наш запрос на получение разрешения на использование в экстренных случаях (EUA) нашей вакцины от COVID-19 для детей от 5 до 12 лет" — сообщается в Twitter компании.

Напомним, в сентябре компании Pfizer и BioNTech направили FDA результаты испытаний своей вакцины на детях от 5 до 11 лет.

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