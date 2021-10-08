Политика В здании Рады потеряла сознание нардеп, которую исключили из Слуги народа вместе с Поляковым

2021-10-08 13:02

Народный депутат Анна Скороход потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады. Как сообщают СМИ, в парламент вызвали "скорую помощь".

Интересно, что Скороход была исключена из фракции Слуга народа в одно время с умершим сегодня ночью нардепом Антоном Поляковым.

Напомним, сегодня Полякова без сознания обнаружили в такси посреди ночи. Официальная версия смерти - острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.

Венедиктова сообщила, что нардепа обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения.

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фото + видео Верховная Рада назначила нового спикера - кресло Дмитрия Разумкова занял Руслан Стефанчук 2021-10-08 11:59
Сегодня в Верховной Раде пройдет голосование за нового спикера - есть три кандидата 2021-10-08 08:26