Политика В здании Рады потеряла сознание нардеп, которую исключили из Слуги народа вместе с Поляковым

2021-10-08 13:02

Народный депутат Анна Скороход потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады. Как сообщают СМИ, в парламент вызвали "скорую помощь".

Интересно, что Скороход была исключена из фракции Слуга народа в одно время с умершим сегодня ночью нардепом Антоном Поляковым.

Напомним, сегодня Полякова без сознания обнаружили в такси посреди ночи. Официальная версия смерти - острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.

Венедиктова сообщила, что нардепа обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения.