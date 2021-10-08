Коронавирус В Минздраве утвердили список профессий, для которых вакцинация обязательна

2021-10-08 17:40

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153, зарегистрированным в Минюсте 07.10.2021 за № 1306/36928, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19", - рассказали в Минздраве.

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

• центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

• местных государственных администраций и их структурных подразделений;

• заведений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 - вакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях", - пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Отмечается, что приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

"Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", - подчеркнули в Минздраве.