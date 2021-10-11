Политика Петиция о запрете концертов российских звезд набрала нужное количество голосов - что решит Зеленский

2021-10-11 11:13

Петиция о запрете концертов российских артистов набрала нужное количество голосов

Автор петиции Игорь Кондратюк предлагает запретить выступления российских артистов в Украине, так как они являются "представителями страны-агрессора».

Исключение возможно только для тех артистов, кто "публично выступил против российской агрессии".

Теперь петицию предстоит рассмотреть президенту Владимиру Зеленскому. Также как и петицию об уголовной ответственности за принудительную вакцинацию. Петиция набрала больше 25 000 голосов.

Напомним, украинский телеведущийИгорь Кондратюк неоднократно возмущался тем, что украинские артисты выступают в России. Но больше негодования вызывал тот факт, что российские звезды приезжают сюда с концертами.

"Эта война унесла жизни 14 000 граждан Украины, а миллионам принесла лишения, заставив жить в российской оккупации или вынужденно стать переселенцем. Поэтому для меня дико и бесчестно, что на 8-м году войны в Украине НЕ запрещены гастроли российских артистов. Людей, которые делают вид, что они "вне политики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев, а приезжая сюда — перед их жертвами, – написал в ФБ Игорь Кондратюк."

В итоге в конце сентября он попробовал решить этот вопрос с помощью петиции к президенту. Менее чем за месяц она набрала необходимое для рассмотрения президентом число голосов.

Полный текст петиции:

Я впевнений, що громадяни країни-агресора, які працюють в сфері розваг - артисти/артистки, актори/акторки насправді не несуть ніякої культури. Оскільки представники агресора, які промовчали і тим самим - підтримали - окупацію Криму та розв'язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мочанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії. Виключення для заборони допускаю лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші. Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окуповиних ними українців. Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни. Оскільки вони є продовження війни іншими методами - методами зацікавлення українців культурою агресора, від зброї якого загинули тисячі українців та зазнали поневірянь мільйони вимушених переселенців.