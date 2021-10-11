Коронавирус Как получить СOVID-сертификат, если нет биометрического паспорта: Минцифра дала инструкцию

2021-10-11 16:20

Генерация СOVID-сертификата в приложении “Дия” доступна только для владельцев биометрических паспортов. В то же время документ можно легко создать на одноименном портале.

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Ведомство разъяснило, что при отсутствии биометрического документа, удостоверяющего личность, несложно сгенерировать паспорт вакцинации на портале “Дия”. Для этого нужно перейти по ссылке https://diia.gov.ua.

Стоит отметить, что в таком случае понадобится электронная подпись.

Ранее мы писали, что в Киеве, как и во всей Украине, наличие COVID-сертификата не является обязательным для посещения городских заведений или учреждений. Но, при определенных условиях, это может измениться.