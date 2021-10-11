Коронавирус Вакцинация, сертификат или тест: Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок

2021-10-11 18:40

 

Кабинет министров Украины ужесточил правила пассажирских перевозок в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах адаптивного карантина. Новые ограничения начнут действовать с 21 октября.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
 
 "Новые правила для перевозки пассажиров - вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта ", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
 
Какие документы нужны

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолетов и пассажиров одного из этих документов:

  • подтверждение полного курса вакцинации (или получения одной дозы для регионов "желтой" зоны)
  • международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19 (вакциной, которая разрешена ВОЗ); отрицательный ПЦР-тест; документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19, действие которого подтверждено через приложение "Дия"
  • отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует 72 часа)

На каком транспорте будут действовать ограничения

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

subscriber subscriber

Еще по теме

Крупные фармкомпании активно продавливают разрешение на вакцинацию детей от 5 до 11 лет

2021-10-11 09:21

Правительство ввело обязательную вакцинацию для чиновников и пассажироперевозчиков

2021-10-11 08:26

Пенсии в Украине увеличат, Кабмин резко изменил бюджет ПФУ: кого ждут индексация и доплаты

2021-10-09 15:00

Германия ужесточает правила въезда для невакцинированных граждан Украины

2021-10-09 14:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украинцев ожидает новая эпидемия

2021-10-11 19:40

Вакцинация, сертификат или тест: Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок

2021-10-11 18:40

Как получить СOVID-сертификат, если нет биометрического паспорта: Минцифра дала инструкцию

2021-10-11 16:20

Есть первый город Украины, где школам рекомендовали срочно ввести дистанционную форму обучения

2021-10-11 15:46
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Украинцев ожидает новая эпидемия 2021-10-11 19:40
Вакцинация, сертификат или тест: Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок 2021-10-11 18:40
Как получить СOVID-сертификат, если нет биометрического паспорта: Минцифра дала инструкцию 2021-10-11 16:20
Есть первый город Украины, где школам рекомендовали срочно ввести дистанционную форму обучения 2021-10-11 15:46