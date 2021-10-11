Коронавирус В МОЗ рассказали, когда ПЦР-тест может делаться бесплатно

2021-10-11 21:00

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. В случае отказа можно обратиться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19

В МОЗ разъяснили, кто из украинцев имеет право на бесплатное прохождение тестирования на коронавирус. Бесплатному тестированию подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предусматриваются и другие случаи. И так, семейный врач может назначить тестирование людям с подорозрением на ковид, с признаками симптомов ОРВИ, вирусной пневмонии, пациентам с внегоспитальной пневмонией, а также контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. В случае отказа можно обратиться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.

Напомним, в Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. Известно, что за последние сутки было привито 39 тыс. 060 человек.