Коронавирус В Украине снова за сутки выявлено почти 12 тысяч новых случаев COVID-19

2021-10-12 14:41

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания COVID-19.

«За сутки 11 октября в Украине зафиксировано 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 262, медработников – 227)», - сказано в сообщении МОЗ.

В течение 24-х часов также госпитализированы 2 274 человека, 352 пациента умерли от последствий болезни, выздоровели 5 419 человек.

При этом за сутки вакцинированы 123 230 человек. Одну дозу получили 60 176 человек, полностью иммунизированы – 63 054.

С начала пандемии в Украине заболели 2 562 085 человек; выздоровели – 2 297 899; летальных случаев – 59 052; проведено ПЦР-тестов — 13 323 492.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине подтвердилось почти 9 тыс новых случаев Covid-19, госпитализировано 2 672 человека

2021-10-11 14:00

Ученые нашли простой способ избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции

2021-10-11 09:03

Осенью в Украине ситуация с коронавирусом может быть хуже, чем весной, - эпидемиолог

2021-10-10 11:30

В Украине уже третий за три дня антирекорд по числу новых случаев заражения

2021-10-08 13:45

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Британские СМИ выяснили , что формула российской вакцины "Спутник V" была "украдена шпионами из Оксфорда

2021-10-12 15:01

В Украине снова за сутки выявлено почти 12 тысяч новых случаев COVID-19

2021-10-12 14:41

В ЕС сняли с поезда и арестовали пассажира, который носил неправильный тип защитной маски

2021-10-12 10:45

В МОЗ рассказали, когда ПЦР-тест может делаться бесплатно

2021-10-11 21:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Британские СМИ выяснили , что формула российской вакцины "Спутник V" была "украдена шпионами из Оксфорда 2021-10-12 15:01
В Украине снова за сутки выявлено почти 12 тысяч новых случаев COVID-19 2021-10-12 14:41
В ЕС сняли с поезда и арестовали пассажира, который носил неправильный тип защитной маски 2021-10-12 10:45
В МОЗ рассказали, когда ПЦР-тест может делаться бесплатно 2021-10-11 21:00