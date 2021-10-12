Коронавирус В Украине снова за сутки выявлено почти 12 тысяч новых случаев COVID-19

2021-10-12 14:41

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания COVID-19.

«За сутки 11 октября в Украине зафиксировано 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 262, медработников – 227)», - сказано в сообщении МОЗ.

В течение 24-х часов также госпитализированы 2 274 человека, 352 пациента умерли от последствий болезни, выздоровели 5 419 человек.

При этом за сутки вакцинированы 123 230 человек. Одну дозу получили 60 176 человек, полностью иммунизированы – 63 054.

С начала пандемии в Украине заболели 2 562 085 человек; выздоровели – 2 297 899; летальных случаев – 59 052; проведено ПЦР-тестов — 13 323 492.