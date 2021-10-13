Коронавирус Названы симптомы, которые помогут отличить простуду от ковида

2021-10-13 21:00

Медики уверены, что всплеск вирусных инфекций произошел из-за того, что общество стало меньше внимания уделять ношению масок и социальной дистанции

В Украине и во всем мире отмечается рост заболеваний коронавирусом. Также растет число простудных заболеваний.

Как же отличить обычную простуду от ковида, рассказал профессор Тим Спектор, передает glavred.info.

Растет число заболевших сильной простудой. Причем медики отмечают, что это не всегда ковид.

Симптомы простуды обычно включают заложенность или насморк, боль в горле, головную боль, кашель и чихание, многие из которых также могут возникать у людей с коронавирусом.

При этом классическая тройка симптомов COVID-19 – кашель, лихорадка и потеря обоняния – встречаются уже редко.

Медики уверены, что всплеск вирусных инфекций произошел из-за того, что общество стало меньше внимания уделять ношению масок и социальной дистанции.

В конечном итоге врачи утверждают, что низкая распространенность гриппа благодаря усиленным мерам санитарии и безопасности повышает вероятность того, что ваши симптомы являются COVID-19. В результате рекомендуется, чтобы любой, кто чувствует, что заболел гриппом, самоизолировался и поговорил с врачом о тестировании на COVID, чтобы быть в безопасности.

Как сообщалось ранее, врачи говорят, что, несмотря на то что у этих двух вирусов много схожих симптомов, все же есть один важный признак того, что у вас COVID, а не грипп.

Напомним, из-за условий обязательной вакцинации медики теряют работу. Некоторые врачи увольняются сами, другие отстранены от исполнения своих обязанностей.