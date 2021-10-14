Коронавирус В Украину ворвалась новая волна COVID-19 - за сутки зафиксировано почти 20 тыс новых случаев COVID-19

2021-10-14 10:12

За минувшие сутки в Украине выявили почти 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 412 пациентов. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Харьковской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях. 

Как сообщает МОЗ,  зафиксирован 18 881 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 1748, медработников - 368). Также за минувшие сутки госпитализированы 4 633 человека. 

Сколько случаев заражения в областях:

  • Винницкая область - 285 случаев
  • Волынская область - 352 случая
  • Днепропетровская область - 1232 случая
  • Донецкая область - 900 случаев
  • Житомирская область - 1107 случаев
  • Закарпатская область - 207 случаев
  • Запорожская область - 987 случаев
  • Ивано-Франковская область - 516 случаев
  • Киев - 936 случаев
  • Киевская область - 723 случая
  • Кировоградская область - 114 случаев
  • Луганская область - 709 случаев
  • Львовская область - 1132 случая
  • Николаевская область - 217 случаев
  • Одесская область - 1191 случай
  • Полтавская область - 739 случаев
  • Ровенская область - 662 случая
  • Сумская область - 1003 случая
  • Тернопольская область - 768 случаев
  • Харьковская область - 1665 случаев
  • Херсонская область - 851 случай
  • Хмельницкая область - 786 случаев
  • Черкасская область - 497 случаев
  • Черновицкая область - 584 случая
  • Черниговская область - 718 случаев
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