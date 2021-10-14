Коронавирус В Украину ворвалась новая волна COVID-19 - за сутки зафиксировано почти 20 тыс новых случаев COVID-19

2021-10-14 10:12

За минувшие сутки в Украине выявили почти 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 412 пациентов. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Харьковской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях.

Как сообщает МОЗ, зафиксирован 18 881 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 1748, медработников - 368). Также за минувшие сутки госпитализированы 4 633 человека.

Сколько случаев заражения в областях: