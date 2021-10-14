В Украину ворвалась новая волна COVID-19 - за сутки зафиксировано почти 20 тыс новых случаев COVID-19
2021-10-14 10:12
За минувшие сутки в Украине выявили почти 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 412 пациентов. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Харьковской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях.
Как сообщает МОЗ, зафиксирован 18 881 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 1748, медработников - 368). Также за минувшие сутки госпитализированы 4 633 человека.
Сколько случаев заражения в областях:
- Винницкая область - 285 случаев
- Волынская область - 352 случая
- Днепропетровская область - 1232 случая
- Донецкая область - 900 случаев
- Житомирская область - 1107 случаев
- Закарпатская область - 207 случаев
- Запорожская область - 987 случаев
- Ивано-Франковская область - 516 случаев
- Киев - 936 случаев
- Киевская область - 723 случая
- Кировоградская область - 114 случаев
- Луганская область - 709 случаев
- Львовская область - 1132 случая
- Николаевская область - 217 случаев
- Одесская область - 1191 случай
- Полтавская область - 739 случаев
- Ровенская область - 662 случая
- Сумская область - 1003 случая
- Тернопольская область - 768 случаев
- Харьковская область - 1665 случаев
- Херсонская область - 851 случай
- Хмельницкая область - 786 случаев
- Черкасская область - 497 случаев
- Черновицкая область - 584 случая
- Черниговская область - 718 случаев