Коронавирус В Кремле резко отреагировали на заявление саммита Украина-ЕС по Крыму и Донбассу

2021-10-14 16:20

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Крым не может быть темой для обсуждения между Брюсселем и Киевом.

Так в Кремле отреагировали на итоговое заявление саммита Украина-ЕС относительно требований к России вывести свои войска из Крыма и Донбасса.

"Крым не должен быть темой для обсуждения между Европейским союзом и Украиной. Эта наша позиция хорошо известна. Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины нет, не было и нет. И, разумеется, Украина, в первую очередь, должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке", – прокомментировал Песков для СМИ.

В Киеве 12 октября прошел 23-й саммит Украина – ЕС. От Евросоюза на нем присутствовали президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Украину представлял президент Владимир Зеленский, который на пресс-конференции по итогам саммита указал на необходимость усиления европейских санкций против России из-за Крыма.

По итогам саммита принято совместное заявление, в котором содержится призыв к России по освобождению политузников, прекращению преследования крымских татар, а также свободному и безопасному судоходству в Азовском и Черном морях.

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