Политика Новые санкции, "План обороны Украины" и другое: итоги заседания СНБО 15 октября

2021-10-16 13:00


В пятницу, 15 октября, на заседании Совета национальной безопасности и обороны утвердили "План обороны Украины", "Стратегию биологической безопасности" и новые санкции.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.

По его словами, над "Планом обороны" работали два года.

"Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной", – пояснил секретарь СНБО.

Других деталей по документу он не озвучил.

Кроме того, принята "Стратегия биологической безопасности" для оптимизации борьбы с пандемией коронавируса.

"Второй вопрос, который сегодня рассматривался СНБО, – это стратегия биозащиты. Вы знаете, что COVID-19 и другие болезни, которые сегодня распространяются в мире, – к сожалению, они не только для нашей страны, но и для всего мира стали большим вызовом. И мы утвердили сегодня на заседании СНБО стратегию биобезопасности и биозащиты для того, чтобы унормировать все вопросы, которые есть в этой сфере, и чтобы все органы работали в соответствии с вызовами, которые есть", – заявил Данилов.

Также на заседании рассматривали стратегию информационной безопасности и утвердили санкции против лиц, причастных к проведению российских выборов в оккупированном Крыму и среди жителей Донбасса. Всего в список попали 237 человек.

"Принято решение относительно тех людей, которые принимали участие в голосовании и обеспечивали выборы на территории Крыма и на Донбассе. Сегодня против 237 человек были применены санкции", – сказал Данилов.

Также введены санкции против российской компании MERE. По словам секретаря СНБО, последний магазин компании остался и до сих пор работает в Белой Церкви.

"Применены санкции в отношении компании MERE. Она после заседания СНБО не сможет работать на территории нашей страны", – сказал он.

Причиной введения ограничений Данилов назвал то, что "они работают в Крыму, и именно поэтому попали под наши санкции".

Ранее мы писали, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос о дате очередного заседания СНБО, отправляли журналистов друг к другу.
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