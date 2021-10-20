Коронавирус В Латвии из-за провала вакцинации ввозят локдаун - власти извинились за ужесточение карантина

2021-10-20 11:02

В Латвии из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом хотят ввести локдаун, во время которого, в частности, будет действовать комендантский час.

20 октября соответствующее решение кризисного совета страны утвердит правительство, сообщает Delfi.

Совет выступил с такими предложениями к Кабмину:

С 20:00 до 5:00 вводится комендантский час

Осенние каникулы продлены на одну неделю, после чего большинство классов уходят на дистанционное обучение

Детсады продолжают работу, вузы перейдут на дистанционное обучение

Работу продолжают только те магазины, которые в которых продаются товары первой необходимости

Ограничивается работа парикмахерских, салонов красоты, заведений общепита

Запрещаются спортивные, развлекательные и культурные мероприятия

Вводится ограничение на собрания, а также лимиты на передвижение людей из разных домов в одном автомобиле

Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся

Меры локдауна будут действовать с 21 октября по 15 ноября

Глава правительства вместе с министром здравоохранения страны Даниэлем Павлютсом в ходе брифинга, посвященного новым ограничениям, извинились перед вакцинированными гражданами за ужесточение карантина. Также они признали, что кампания по вакцинации от коронавируса в стране была фактически провалена, что и стало основанием для локдауна.

"Многим это может показаться непонятным — почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что в процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали… Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В то же время, по словам главы правительства, властям придется заимствовать дополнительные средства, чтобы стимулировать те сферы экономики, которые будут закрыты во время локдауна.