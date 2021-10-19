Коронавирус Почему глава Минздрава добивается увеличения темпов вакцинации минимум в два раза

2021-10-19 18:12

Глава Минздрава Виктор Ляшко поручил увеличить темпы вакцинации вдвое - с нынешних 700-750 тысяч в неделю до 1,5 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 19 октября.

Согласно поручению министра, для регионов установлены целевые показатели по охвату вакцинацией от COVID на уровне 1,5 млн прививок в неделю.

"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальны, утверждены и отдельные регионы, например, Полтавская и Херсонская области уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией", - отметил Ляшко.

Отмечается, что за минувшие сутки был обновлен рекорд по число сделанных прививок - более 193 тысяч.

В частности, темпы вакцинации вдвое выросли в областях, попавших в красную зону, а именно: Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской.