Коронавирус Число новых случаев COVID-19 и уровень смертности продолжают расти- ситуация по областям

2021-10-20 11:23

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 18 913 новых случаев заражения коронавирусом. Это существенно больше вчерашнего показателя. Скончалось 495 человек, что близко к рекордному показателю.

Как сообщает Минздрав, больше всего новых случаев заражения подтвердили в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 679 185 человек, выздоровели – 2 344 799 человек, летальных случаев – 61 843.

Число новых случаев COVID-19 в регионах:

  • Винницкая область - 444
  • Волынская - 496
  • Днепропетровская - 1253
  • Донецкая - 1040
  • Житомирская - 640
  • Закарпатская - 239
  • Запорожская - 1225
  • Ивано-Франковская - 446
  • Киев - 1023
  • Киевская - 562
  • Кировоградская - 112
  • Луганская - 742
  • Львовская - 943
  • Николаевская - 437
  • Одесская - 1606
  • Полтавская - 935
  • Ровенская - 782
  • Сумская - 912
  • Тернопольская - 588
  • Харьковская - 1242
  • Херсонская - 947
  • Хмельницкая - 954
  • Черкасская - 544
  • Черновицкая - 622
  • Черниговская - 178

 

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