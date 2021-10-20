Коронавирус Число новых случаев COVID-19 и уровень смертности продолжают расти- ситуация по областям

2021-10-20 11:23

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 18 913 новых случаев заражения коронавирусом. Это существенно больше вчерашнего показателя. Скончалось 495 человек, что близко к рекордному показателю.

Как сообщает Минздрав, больше всего новых случаев заражения подтвердили в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 679 185 человек, выздоровели – 2 344 799 человек, летальных случаев – 61 843.

Число новых случаев COVID-19 в регионах: