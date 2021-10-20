Число новых случаев COVID-19 и уровень смертности продолжают расти- ситуация по областям
2021-10-20 11:23
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 18 913 новых случаев заражения коронавирусом. Это существенно больше вчерашнего показателя. Скончалось 495 человек, что близко к рекордному показателю.
Как сообщает Минздрав, больше всего новых случаев заражения подтвердили в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 679 185 человек, выздоровели – 2 344 799 человек, летальных случаев – 61 843.
Число новых случаев COVID-19 в регионах:
- Винницкая область - 444
- Волынская - 496
- Днепропетровская - 1253
- Донецкая - 1040
- Житомирская - 640
- Закарпатская - 239
- Запорожская - 1225
- Ивано-Франковская - 446
- Киев - 1023
- Киевская - 562
- Кировоградская - 112
- Луганская - 742
- Львовская - 943
- Николаевская - 437
- Одесская - 1606
- Полтавская - 935
- Ровенская - 782
- Сумская - 912
- Тернопольская - 588
- Харьковская - 1242
- Херсонская - 947
- Хмельницкая - 954
- Черкасская - 544
- Черновицкая - 622
- Черниговская - 178