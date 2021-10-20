Коронавирус Новые правила посещения общественных заведений в Украине: что нужно знать

2021-10-20 16:40

С 23 сентября в Украине установился жёлтый уровень эпидемиологической опасности, а уже с 18 октября 5 областей страны перешли в "красную" зону. Это повлияло на работу ряда общественных заведений, включая кафе и рестораны.

Нормы и правила работы общественных заведений во время "жёлтого" и "красного" уровней прописаны в постановлении Кабинета министров Украины № 1236 от 9 декабря 2020 года.

Согласно данного документа, ограничения "жёлтого" уровня эпидопасности не применяются, если все организаторы мероприятий, сотрудники учреждений и посетители имеют хотя бы одну прививку от коронавируса. Речь идет о "жёлтом" внутреннем COVID-сертификат или справку 063-О - последнюю можно взять у врача, который проводил прививки, или семейного врача.

Кроме этого можно использовать один из следующих документов:

● оформленный на портале "Дія" или в одноименном приложении международный или "зелёный" внутренний COVID-сертификат на основании получения курса вакцинации;

● иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешённых для использования в чрезвычайных ситуациях;

● международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год от даты последней прививки. Его можно оформить у врача, проводившего прививки в пункте вакцинации учреждения здравоохранения, или у семейного врача;

● отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действует в течение 72 часов от времени сдачи материала на анализ.

Если у посетителя общественного места при себе нет хотя бы одного документа, к нему применяются соответствующие ограничения. В то же время, правила "красной" зоны являются более строгими - для полноценной работы заведений и проведения массовых мероприятий требуется наличие у организаторов и посетителей документа о завершении курса вакцинации.

Это может быть "зелёный" внутренний или международный COVID-сертификат, либо международное свидетельство о вакцинации. Также подходит отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19, который действует в течение 72 часов.

С "жёлтым" COVID-сертификатом или справкой 063-0 попасть в общественное заведение или работать в нём будет невозможно.