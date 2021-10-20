Коронавирус Вскрылись новые факты об оформлении субсидии: "подать заявку на выплаты могут..."

2021-10-20 18:40

В Минсоцполитики рассказали, в каких случаях получится оформить субсидию на съемной квартире, и что нужно делать украинцам, чтобы получить помощь от государства.

Есть два случая, в которых можно обратиться за помощью к государству. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Подать заявку на выплаты могут те украинцы, которые заключили официальный договор аренды. В таких случаях к стандартному пакету документов, который подается в органы соцзащиты, нужно будет приобщить копию соглашения об аренде жилья. Важно, чтобы субсидия не дублировалась – то есть, не выплачивалась арендатору по месту паспортной регистрации. Подать заявление теперь сможет не только владелец жилья.

Вторая категория украинцев, которые могут обратиться за помощью, это переселенцы с оккупированных территорий. Они обязаны подтвердить свой статус переселенца и адрес фактического проживания. При этом официальный договор аренды у переселенцев не требуют.