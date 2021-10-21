Коронавирус В Украине установлен антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом

2021-10-21 10:12

В Украине за 24 часа подтвердили 22 415 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2701600. 

Как сообщает МОЗ, ввыздоровели уже 2 352 835 украинцев (накануне - 8 306), а скончались 62389 человек (накануне - 546). В больницы за день попали 4892 украинцев с подозрением или подтвержденным коронавирусом.

Сколько новых случаев заражения зафиксировано в областях:

  • Винницкая - 462
  • Волынская - 436
  • Днепропетровская - 1308
  • Донецкая - 1058
  • Житомирская - 1562
  • Закарпатская - 319
  • Запорожская - 1355
  • Ивано-Франковская - 861
  • Киев - 1192
  • Киевская - 728
  • Кировоградская - 156
  • Луганская - 819
  • Львовская - 1388
  • Николаевская - 410
  • Одесская - 1528
  • Полтавская - 996
  • Ровенская - 705
  • Сумская - 1100
  • Тернопольская - 787
  • Харьковская - 1319
  • Херсонская - 1143
  • Хмельницкая - 1002
  • Черкасская - 469
  • Черновицкая - 578
  • Черниговская - 734
subscriber subscriber

Еще по теме

В здании Верховной Рады планируют открыть пункт вакцинации от коронавируса

2021-10-21 14:00

В Британии обнаружили новую мутацию коронавируса

2021-10-20 17:00

ВОЗ подтверждает снижение числа новых случаев COVID-19 везде, кроме Европы

2021-10-20 14:40

Число новых случаев COVID-19 и уровень смертности продолжают расти- ситуация по областям

2021-10-20 11:23

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В здании Верховной Рады планируют открыть пункт вакцинации от коронавируса

2021-10-21 14:00

В Украине установлен рекорд по Covid-прививкам - какие вакцины сейчас пользуются спросом

2021-10-21 13:14

Какие области Украины рискуют в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина

2021-10-21 11:25

В Украине установлен антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом

2021-10-21 10:12
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В здании Верховной Рады планируют открыть пункт вакцинации от коронавируса 2021-10-21 14:00
В Украине установлен рекорд по Covid-прививкам - какие вакцины сейчас пользуются спросом 2021-10-21 13:14
Какие области Украины рискуют в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина 2021-10-21 11:25
В Украине установлен антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом 2021-10-21 10:12