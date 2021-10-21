Коронавирус В Украине установлен антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом

2021-10-21 10:12

В Украине за 24 часа подтвердили 22 415 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2701600.

Как сообщает МОЗ, ввыздоровели уже 2 352 835 украинцев (накануне - 8 306), а скончались 62389 человек (накануне - 546). В больницы за день попали 4892 украинцев с подозрением или подтвержденным коронавирусом.

Сколько новых случаев заражения зафиксировано в областях: