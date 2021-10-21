В Украине установлен антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом
2021-10-21 10:12
В Украине за 24 часа подтвердили 22 415 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2701600.
Как сообщает МОЗ, ввыздоровели уже 2 352 835 украинцев (накануне - 8 306), а скончались 62389 человек (накануне - 546). В больницы за день попали 4892 украинцев с подозрением или подтвержденным коронавирусом.
Сколько новых случаев заражения зафиксировано в областях:
- Винницкая - 462
- Волынская - 436
- Днепропетровская - 1308
- Донецкая - 1058
- Житомирская - 1562
- Закарпатская - 319
- Запорожская - 1355
- Ивано-Франковская - 861
- Киев - 1192
- Киевская - 728
- Кировоградская - 156
- Луганская - 819
- Львовская - 1388
- Николаевская - 410
- Одесская - 1528
- Полтавская - 996
- Ровенская - 705
- Сумская - 1100
- Тернопольская - 787
- Харьковская - 1319
- Херсонская - 1143
- Хмельницкая - 1002
- Черкасская - 469
- Черновицкая - 578
- Черниговская - 734