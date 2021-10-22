Коронавирус В Украине зафиксировано самое большое число новых случаев заражения за все время пандемии

2021-10-22 11:15

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 23 785 новых COVID-случаев - это антирекорд с начала пандемии.

Как сообщает Минздрав, больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской областях и Киеве.

Заболели 1800 детей и 391 медработник. При этом в больницы попал 5141 человек, а выздоровели 8530 украинцев. Скончались за день 614 человек.

Сколько новых случаев заражения подтвердилось в областях:

  • Винницкая область - 558 случаев;
  • Волынская область - 528 случаев;
  • Днепропетровская область - 1641 случай;
  • Донецкая область - 1178 случаев;
  • Житомирская область - 1144 случая;
  • Закарпатская область - 238 случаев;
  • Запорожская область - 1391 случай;
  • Ивано-Франковская область - 599 случаев;
  • Киев - 1323 случая;
  • Киевская область - 811 случаев;
  • Кировоградская область - 168 случаев;
  • Луганская область - 603 случая;
  • Львовская область - 1647 случаев;
  • Николаевская область - 433 случая;
  • Одесская область - 1484 случая;
  • Полтавская область - 1020 случаев;
  • Ровенская область - 865 случаев;
  • Сумская область - 1305 случаев;
  • Тернопольская область - 696 случаев;
  • Харьковская область - 1306 случаев;
  • Херсонская область - 1248 случаев;
  • Хмельницкая область - 1294 случая;
  • Черкасская область - 671 случай;
  • Черновицкая область - 601 случай;
  • Черниговская область - 1033 случая.
subscriber subscriber

Еще по теме

Вот в чем причина: врач объяснила, почему вакцинированные украинцы заражаются коронавирусом

2021-10-21 21:40

В здании Верховной Рады планируют открыть пункт вакцинации от коронавируса

2021-10-21 14:00

В Украине установлен антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом

2021-10-21 10:12

В Британии обнаружили новую мутацию коронавируса

2021-10-20 17:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Какие области Украины рискуют в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина

2021-10-22 11:43

В Украине зафиксировано самое большое число новых случаев заражения за все время пандемии

2021-10-22 11:15

Вот в чем причина: врач объяснила, почему вакцинированные украинцы заражаются коронавирусом

2021-10-21 21:40

Вакцина Pfizer на 90% эффективна среди подростков, - исследование

2021-10-21 20:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Какие области Украины рискуют в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина 2021-10-22 11:43
В Украине зафиксировано самое большое число новых случаев заражения за все время пандемии 2021-10-22 11:15
Вот в чем причина: врач объяснила, почему вакцинированные украинцы заражаются коронавирусом 2021-10-21 21:40
Вакцина Pfizer на 90% эффективна среди подростков, - исследование 2021-10-21 20:40