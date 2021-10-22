В Украине зафиксировано самое большое число новых случаев заражения за все время пандемии
2021-10-22 11:15
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 23 785 новых COVID-случаев - это антирекорд с начала пандемии.
Как сообщает Минздрав, больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской областях и Киеве.
Заболели 1800 детей и 391 медработник. При этом в больницы попал 5141 человек, а выздоровели 8530 украинцев. Скончались за день 614 человек.
Сколько новых случаев заражения подтвердилось в областях:
- Винницкая область - 558 случаев;
- Волынская область - 528 случаев;
- Днепропетровская область - 1641 случай;
- Донецкая область - 1178 случаев;
- Житомирская область - 1144 случая;
- Закарпатская область - 238 случаев;
- Запорожская область - 1391 случай;
- Ивано-Франковская область - 599 случаев;
- Киев - 1323 случая;
- Киевская область - 811 случаев;
- Кировоградская область - 168 случаев;
- Луганская область - 603 случая;
- Львовская область - 1647 случаев;
- Николаевская область - 433 случая;
- Одесская область - 1484 случая;
- Полтавская область - 1020 случаев;
- Ровенская область - 865 случаев;
- Сумская область - 1305 случаев;
- Тернопольская область - 696 случаев;
- Харьковская область - 1306 случаев;
- Херсонская область - 1248 случаев;
- Хмельницкая область - 1294 случая;
- Черкасская область - 671 случай;
- Черновицкая область - 601 случай;
- Черниговская область - 1033 случая.