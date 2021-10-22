Коронавирус В Украине зафиксировано самое большое число новых случаев заражения за все время пандемии

2021-10-22 11:15

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 23 785 новых COVID-случаев - это антирекорд с начала пандемии.

Как сообщает Минздрав, больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской областях и Киеве.

Заболели 1800 детей и 391 медработник. При этом в больницы попал 5141 человек, а выздоровели 8530 украинцев. Скончались за день 614 человек.

Сколько новых случаев заражения подтвердилось в областях: