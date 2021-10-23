Коронавирус Украинцев заставят повторно пройти полный курс вакцинации

2021-10-23 15:00

 

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о том, что Минздрав планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса.

Сейчас министерство не рассматривает введение бустерной прививки для всех категорий населения, отметил он в интервью для телеканала "Рада".

По словам Кузина, сейчас ведется работа над рекомендацией бустерной вакцинации для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет. А вот массового введения бустера, для других категорий населения, не будет.

"Пока не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году",- пояснил главный санврач.

Сейчас, как отметил Кузин, все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

"Пока что так. Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", - добавил он.

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