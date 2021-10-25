Спорт Легендарный Тайсон возвращается: известно, когда состоится бой и потенциальный соперник

2021-10-25 19:20

 

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон рассказал, что его следующий бой состоится в феврале 2022 года, а его возможным соперником называется блогер Джейк Пол.

Слова 55-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе приводит The Sun.

Так, Тайсон сообщил, что его возвращение в ринг состоится в феврале, и у него будет действительно мотивирующий соперник.

Касательно же возможного боя против Пола легендарный боксер сказал, что его семья любит блогера. При этом Майк отметил, что легко может нокаутировать блогера, но не намерен этого делать.

На счету Тайсона 50 побед и 6 поражений на профессиональном ринге. Карьеру американец завершил в 2005 году. В 2020-м он провел выставочный бой против соотечественника Роя Джонса. Их поединок завершился ничьей.

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