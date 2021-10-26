Политика Запустят ли "Северный поток-2": в Украине рассказали, что должна сделать Россия

2021-10-26 19:40

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, когда Россия сможет начать поставки по газопроводу "Северный поток-2". Чтобы запустить газопровод, нужно пройти сертификацию, а для этого Россия должна выполнить ряд условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Макогона для "ТСН".

"Система готова к эксплуатации, но по европейскому законодательству нужно пройти сертификацию оператора ГТС - швейцарской компании Nord Stream AG", - пояснил он.

Россия, по словам Макогона, хочет пройти сертификацию по модели ITO, то есть компания-оператор может остаться в собственности российского "Газпрома", но такой вариант не устраивает Украину и Еврокомиссию.

"С нашей точки зрения Еврокомиссии - это невозможно, потому что европейское законодательство требует, чтобы компания, отвечающая за транспортировку газа, не зависела от компании, которая добывает или продает этот газ. В Украине мы это сделали. Мы сделали так называемый анбандлинг", - отметил глава оператора, добавив, что такой же анбандлинг должен пройти Nord Stream AG.

Такое разделение "Газпрома" и оператора, как пояснил Макогон, должно гарантировать независимость в принятии решений и свободный доступ третьих сторон к использованию "Северного потока-2". То есть не только "Газпром" должен иметь право транспортировать газ.

"Также должен быть введен прозрачный тариф на использование этих мощностей. Ну, и самое главное, эта компания не должна быть подчинена "Газпрому". Это должна быть независимая компания", - добавил он.

Напомним, в Государственном департаменте США ожидают, что сертификация "Северного потока-2" затянется до марта следующего года.

В то же время в украинском Минэнерго не исключают, что ЕС позволит России запустить "Северный поток-2" до завершения сертификации.