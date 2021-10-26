Коронавирус Регионы локдауна. Куда пускают без COVID-документов в "красной" зоне

2021-10-26 22:00

 

В ближайшее время в "красной" зоне карантина могут в целом оказаться 13 областей Украины. Жителям этих регионов для того, чтобы попасть в ресторан или кинотеатр, нужно доказывать свою COVID-безопасность.

В какие заведения в "красной" зоне можно попасть без COVID-документов.

 Куда можно пойти без сертификата и теста

Сейчас в "красной" зоне карантина нет ограничений по посещению:

  • банков;
  • АЗС;
  • ветеринарных клиник;
  • аптек;
  • продуктовых магазинов.

Без COVID-сертификата или отрицательного теста жители "красного" региона также могут посещать почтовые отделения и историко-культурные заповедники.

Можно ли в транспорт без COVID-документов

Сейчас подтверждение COVID-безопасности обязательно только для пассажирского транспорта межобластного сообщения. Общественным транспортом в городах и внутри области можно пользоваться без ограничений.

Однако местные власти могут самостоятельно устанавливать дополнительные правила на транспорт. Например, в Запорожской области COVID-документы понадобятся даже для поездок внутри области.

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