Коронавирус В «Дии» появятся новые COVID-документы: подробности

2021-10-26 21:00

 

В Минцифры заявили, что в приложении «Дия» вскоре появятся новые COVID-сертификаты. Так, запустят тестовую версию документов, которые подтверждают перенесенную коронавирусную болезнь и результаты ПЦР-теста.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Для запуска тестовой версии сертификата о результате тестирования уже присоединили первую лабораторию к медицинской информационной системе.

Запуск бета-тестирования сертификатов для тех, кто переболел на COVID-19 будет зависеть от того, насколько быстро произойдет интеграция лабораторий с системой и качеством данных лабораторий.

Министр сообщил, что запуск новых функций планируют в течение 2-4 дней.

Кроме того, планируется максимальное упрощение процесса подписания согласия при запросе COVID-сертификатов (технология фото ID) в мобильном приложении и на портале.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Минздрава Украины, украинцы, который вакцинировались в другой стране, могут сгенерировать COVID-сертификат в приложении «Дия».

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