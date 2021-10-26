Политика В МИД Украины рассказали, что сделает Киев в случае перекрытия Россией газа

2021-10-26 19:20

Украина готова принять асимметричные шаги в случае перекрытия со стороны РФ поставок газа в нашу страну.

Об этом во вторник, 26 октября, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с пользователями Twitter-сообщества.

«Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. На случай, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, мы имеем ряд ответных асимметричных шагов», — отметил он.

Справка

Транзит газа через украинскую ГТС в январе-сентябре 2021 года сократился на 17 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,6 млрд кубометров.

В пятницу, 22 октября, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО поручил правительству, НАК «Нафтогаз Украины» и «Оператору ГТС Украины» определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов газа через газотранспортную систему в страны Европы в объеме не менее 55 млрд кубометров на год.

Эти объемы будут дополнительными до 40 млрд. м³ газа, предусмотренных контрактом с «Газпромом».

Раньше мы уже писали, что в «Нафтогазе» пообещали, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 гривны за кубометр. Но это без учета налога на добавленную стоимость и цены транспортировки.

По их словам, найти на рынке газ по цене, ниже 30 — 45 гривен за кубометр, отметили практически нереально.

Некоторые поставщики даже отказываются от ранее взятых на себя контрактных обязательств, если у них была прописана низкая цена.