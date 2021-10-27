В Украине за сутки от COVID-19 погибли 692 человека - какова реальная ситуация в областях
2021-10-27 12:12
В Украине за день подтвердили 22 574 новых случая COVID-19 - всего в стране их уже 2 825 733. Об этом сообщает Минздрав в среду, 27 октября.
Выздоровели за 24 часа 2 401 705 украинцев (накануне - 11 593), а скончались 65 628 человек (накануне - 692). В больницы попали 5 925 украинцев с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.
Сколько новых случаев заражения зафиксировано в областях:
- Винницкая – 579
- Волынская – 654
- Днепропетровская – 1874
- Донецкая – 1053
- Житомирская – 711
- Закарпатская – 218
- Запорожская – 1296
- Ивано-Франковская – 343
- Киев – 1416
- Киевская – 880
- Кировоградская – 104
- Луганская – 674
- Львовская – 1426
- Николаевская – 606
- Одесская – 1477
- Полтавская – 895
- Ровенская – 879
- Сумская – 1270
- Тернопольская – 660
- Харьковская – 1641
- Херсонская – 1120
- Хмельницкая – 1019
- Черкасская – 878
- Черновицкая – 580
- Черниговская – 321