Коронавирус В Украине за сутки от COVID-19 погибли 692 человека - какова реальная ситуация в областях

2021-10-27 12:12

В Украине за день подтвердили 22 574 новых случая COVID-19 - всего в стране их уже 2 825 733. Об этом сообщает Минздрав в среду, 27 октября.

Выздоровели за 24 часа 2 401 705 украинцев (накануне - 11 593), а скончались 65 628 человек (накануне - 692). В больницы попали 5 925 украинцев с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Сколько новых случаев заражения зафиксировано в областях: