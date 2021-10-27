Коронавирус В Украине за сутки от COVID-19 погибли 692 человека - какова реальная ситуация в областях

2021-10-27 12:12

В Украине за день подтвердили 22 574 новых случая COVID-19 - всего в стране их уже 2 825 733. Об этом сообщает Минздрав в среду, 27 октября.

Выздоровели за 24 часа 2 401 705 украинцев (накануне - 11 593), а скончались 65 628 человек (накануне - 692). В больницы попали 5 925 украинцев с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Сколько новых случаев заражения зафиксировано в областях:

  • Винницкая – 579
  • Волынская – 654
  • Днепропетровская – 1874
  • Донецкая – 1053
  • Житомирская – 711
  • Закарпатская – 218
  • Запорожская – 1296
  • Ивано-Франковская – 343
  • Киев – 1416
  • Киевская – 880
  • Кировоградская – 104
  • Луганская – 674
  • Львовская – 1426
  • Николаевская – 606
  • Одесская – 1477
  • Полтавская – 895
  • Ровенская – 879
  • Сумская – 1270
  • Тернопольская – 660
  • Харьковская – 1641
  • Херсонская – 1120
  • Хмельницкая – 1019
  • Черкасская – 878
  • Черновицкая – 580
  • Черниговская – 321
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