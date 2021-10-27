Коронавирус В ЕС одобрили бустерную дозу вакцины Moderna

2021-10-27 17:20

Европейское агентство по лекарственным средствам приняло решение рекомендовать третью дозу вакцины против коронавируса производства Moderna.

"Комитет ЭМА пришел к выводу, что бустерная доза Covid-вакцины Spikevax (производства Moderna) может использоваться для людей старше 18 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что третья доза вакцины, введенная через шесть-восемь месяцев после второй, "приводила к увеличению количества антител у взрослых".

"Бустерная прививка содержит половину дозы, используемой для двух первичных вакцинирований", – уточнил регулятор.

При этом в ЭМА отметили, что побочные эффекты после введения третьей дозы вакцины подобны регистрировавшимся после второй прививки.