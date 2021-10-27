Коронавирус Шмыгаль сделал заявление о принудительной вакцинации: "Это противозаконно"

2021-10-27 19:00

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил Шмыгаль на брифинге в Донецкой области, передает interfax.com.ua.

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире", - сказал премьер-министр.

Также он отметил, что на данный момент в Украине наблюдается хороший темп вакцинации, который не хочется сбавлять.

Кроме того Денис Шмыгаль ранее сообщал, что в Украине полный локдаун не планируется. Даже с учетом стремительного распространения коронавирусной инфекции и резким ухудшением эпидемиологической ситуации.

По мнению высокого чиновника, введение полного локдауна в стране крайне негативно отразиться на темпах роста отечественной экономики.

"Мы не хотим вводить локдаун, так как сейчас украинская экономика начала набирать обороты. И жесткие ограничения и. тем более, локдаун могут крайне негативно повлияет на экономическое развитие и рост ВВП", — отметил Денис Шмыгаль.