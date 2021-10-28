Коронавирус Кашель и боль в грудной клетке: назвали опасные симптомы штамма «Дельта»

2021-10-28 18:00

 

Эпидемическая ситуация в Украине ухудшается, а нагрузка на койко-места в больницах, к которым подключен кислород, возросла в разы.

Среди первых признаков заражения коронавирусом раньше отмечалось лишь несколько:

  • температура выше 37,5 °С,
  • кашель,
  • усталость,
  • боль в горле,
  • головная боль,
  • потеря запаха или вкуса,
  • диарея, головная боль и потеря аппетита – наиболее частые симптомы новых штаммов.

Но мутации вируса привели к изменениям и в ряде характерных симптомов, 16 штаммами SARS-CoV-2 и вовсе взяты ВОЗ «на карандаш»: по ним введен режим эпидемиологического наблюдения с целью изучения влияния антител, дальнейших мутаций и, как следствие, новых симптомов.

Есть четкие критерии, по которым пациенту с подозрением на коронавирус показана госпитализация:

  • Боль в грудной клетке;
  • Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
  • Сатурация с уровнем кислорода в крови ниже 92% (для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр);
  • Нарушение сознания.

Другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

Так, среди самых частых симптомов сегодня – головная боль умеренной интенсивности в течение 3-5 дней и диарея (основной симптом штамма «Дельта»).

Эпидемическая ситуация ухудшается, а нагрузка на койко-места в больницах, к которым подключен кислород, возросла в разы. Основной причиной данной вспышки заболевания остается штамм «Дельта» COVID-19.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, пациенты с коронавирусом штамма «Дельта» нуждаются в большем количестве кислорода, чем пациенты с другими видами COVID-19. Некоторые больницы уже столкнулись с перебоями в поставках кислорода для пациентов на уровне областей.

Главный санитарный врач отметил «некоторые сложности с обеспечением медучреждений кислородом». И хотя дефицита в нем пока нет, подчеркнул санврач, ведомству приходится в ручном режиме контролировать ситуацию.

Известно, что вирус SARS-CoV-2 часто вызывает пневмонию. При этом происходит поражение легочных альвеол. Они заполняются жидкостью и утрачивают функцию переноса кислорода из вдыхаемого воздуха в кровь. Далее ускоряется сердечный ритм и повышается артериальное давления, возникает одышка, головокружение и учащенное дыхание.

Стандартная норма сатурации для взрослого человека составляет 95-98%. Если показатель сатурации падает ниже 93%, то необходимо вводить в лечение подачу кислорода из вне, чтобы избежать дальнейших осложнений. При резком и значительном падении сатурации необходимо подключать пациента к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), при самом тяжелом течении болезни пациента подключают к аппарату ЭКМО, который производит забор крови из организма, насыщает ее кислородом и затем возвращает ее обратно в организм.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцам раздадут деньги на больничном, кто и сколько может получить: "от 50% средней зарплаты..."

2021-10-25 17:40

Адвокаты предупредили о готовящемся бунте в тюремной больнице с целью ликвидации Саакашвили

2021-10-25 12:40

По прилету в США Вселенский патриарх Варфоломей попал в больницу

2021-10-25 08:26

Субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег: «На 50% увеличат»

2021-10-24 12:30

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Тепло и без дождей, но с неприятным явлением: синоптик озвучила прогноз погоды на пятницу

2021-10-28 18:20

Кашель и боль в грудной клетке: назвали опасные симптомы штамма «Дельта»

2021-10-28 18:00

Теперь официально. Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону

2021-10-28 17:40

Шмыгаль назвал условие окончания COVID-эпидемии в Украине

2021-10-28 16:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Тепло и без дождей, но с неприятным явлением: синоптик озвучила прогноз погоды на пятницу 2021-10-28 18:20
Кашель и боль в грудной клетке: назвали опасные симптомы штамма «Дельта» 2021-10-28 18:00
Теперь официально. Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону 2021-10-28 17:40
Шмыгаль назвал условие окончания COVID-эпидемии в Украине 2021-10-28 16:40