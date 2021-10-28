Коронавирус Кашель и боль в грудной клетке: назвали опасные симптомы штамма «Дельта»

2021-10-28 18:00

Эпидемическая ситуация в Украине ухудшается, а нагрузка на койко-места в больницах, к которым подключен кислород, возросла в разы.

Среди первых признаков заражения коронавирусом раньше отмечалось лишь несколько:

температура выше 37,5 °С,

кашель,

усталость,

боль в горле,

головная боль,

потеря запаха или вкуса,

диарея, головная боль и потеря аппетита – наиболее частые симптомы новых штаммов.

Но мутации вируса привели к изменениям и в ряде характерных симптомов, 16 штаммами SARS-CoV-2 и вовсе взяты ВОЗ «на карандаш»: по ним введен режим эпидемиологического наблюдения с целью изучения влияния антител, дальнейших мутаций и, как следствие, новых симптомов.

Есть четкие критерии, по которым пациенту с подозрением на коронавирус показана госпитализация:

Боль в грудной клетке;

Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;

Сатурация с уровнем кислорода в крови ниже 92% (для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр);

Нарушение сознания.

Другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

Так, среди самых частых симптомов сегодня – головная боль умеренной интенсивности в течение 3-5 дней и диарея (основной симптом штамма «Дельта»).

Эпидемическая ситуация ухудшается, а нагрузка на койко-места в больницах, к которым подключен кислород, возросла в разы. Основной причиной данной вспышки заболевания остается штамм «Дельта» COVID-19.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, пациенты с коронавирусом штамма «Дельта» нуждаются в большем количестве кислорода, чем пациенты с другими видами COVID-19. Некоторые больницы уже столкнулись с перебоями в поставках кислорода для пациентов на уровне областей.

Главный санитарный врач отметил «некоторые сложности с обеспечением медучреждений кислородом». И хотя дефицита в нем пока нет, подчеркнул санврач, ведомству приходится в ручном режиме контролировать ситуацию.

Известно, что вирус SARS-CoV-2 часто вызывает пневмонию. При этом происходит поражение легочных альвеол. Они заполняются жидкостью и утрачивают функцию переноса кислорода из вдыхаемого воздуха в кровь. Далее ускоряется сердечный ритм и повышается артериальное давления, возникает одышка, головокружение и учащенное дыхание.

Стандартная норма сатурации для взрослого человека составляет 95-98%. Если показатель сатурации падает ниже 93%, то необходимо вводить в лечение подачу кислорода из вне, чтобы избежать дальнейших осложнений. При резком и значительном падении сатурации необходимо подключать пациента к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), при самом тяжелом течении болезни пациента подключают к аппарату ЭКМО, который производит забор крови из организма, насыщает ее кислородом и затем возвращает ее обратно в организм.