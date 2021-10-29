Коронавирус В Украине за сутки подтвердили 26 870 новых случаев заражения, более 600 погибших

2021-10-29 12:14

За минувшие сутки в Украине подтвердили 26 870 новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Как сообщает Минздрав 29 октября, выздоровели уже 2 421 495 украинцев (накануне - 9 784), а скончались 66 852 человек (накануне - 648).

В больницы за день попали 5 463 человека с подтвержденным коронавирусом, подозрением на него и пневмонией.

Ситуация с коронавирусом в областях (случаев за сутки):