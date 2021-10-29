Коронавирус В Украине за сутки подтвердили 26 870 новых случаев заражения, более 600 погибших

2021-10-29 12:14

За минувшие сутки в Украине подтвердили 26 870 новых случаев заражения китайским коронавирусом. 

Как сообщает Минздрав 29 октября, выздоровели уже 2 421 495 украинцев (накануне - 9 784), а скончались 66 852 человек (накануне - 648).

В больницы за день попали 5 463 человека с подтвержденным коронавирусом, подозрением на него и пневмонией.

Ситуация с коронавирусом в областях (случаев за сутки):

  • Винницкая – 588
  • Волынская – 601
  • Днепропетровская – 2164
  • Донецкая – 1149
  • Житомирская – 1266
  • Закарпатская – 338
  • Запорожская – 1298
  • Ивано-Франковская – 781
  • Киев – 1616
  • Киевская – 988
  • Кировоградская – 193
  • Луганская – 522
  • Львовская – 1702
  • Николаевская – 696
  • Одесская – 2156
  • Полтавская – 1073
  • Ровенская – 1199
  • Сумская – 1235
  • Тернопольская – 711
  • Харьковская – 1497
  • Херсонская – 12272
  • Хмельницкая – 1282
  • Черкасская – 793
  • Черновицкая – 682
  • Черниговская – 1113
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