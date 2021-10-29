В Украине за сутки подтвердили 26 870 новых случаев заражения, более 600 погибших
2021-10-29 12:14
За минувшие сутки в Украине подтвердили 26 870 новых случаев заражения китайским коронавирусом.
Как сообщает Минздрав 29 октября, выздоровели уже 2 421 495 украинцев (накануне - 9 784), а скончались 66 852 человек (накануне - 648).
В больницы за день попали 5 463 человека с подтвержденным коронавирусом, подозрением на него и пневмонией.
Ситуация с коронавирусом в областях (случаев за сутки):
- Винницкая – 588
- Волынская – 601
- Днепропетровская – 2164
- Донецкая – 1149
- Житомирская – 1266
- Закарпатская – 338
- Запорожская – 1298
- Ивано-Франковская – 781
- Киев – 1616
- Киевская – 988
- Кировоградская – 193
- Луганская – 522
- Львовская – 1702
- Николаевская – 696
- Одесская – 2156
- Полтавская – 1073
- Ровенская – 1199
- Сумская – 1235
- Тернопольская – 711
- Харьковская – 1497
- Херсонская – 12272
- Хмельницкая – 1282
- Черкасская – 793
- Черновицкая – 682
- Черниговская – 1113