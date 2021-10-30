Коронавирус Новые симптомы коронавируса, врач предупредила украинцев: "На 2-3 день после начала болезни..."

2021-10-30 12:30

 

Пандемия COVID-19 бьет новые антирекорды в Украине. В последние дни количество заболевших за сутки переваливает за 26 тысяч. Медики заговорили о новых симптомах китайской заразы.

Так, по данным врачей 30% симптомов коронавируса - новые. К уже известным (высокая температура и потеря обоняния и вкуса) прибавились сильная головная боль, удушье и пневмония, которая возникает сразу.

"Она (пневмония, - ред.) уже может быть на 2-3 день после начала заболевания, низкая сатурация, тоже резко возникающая почти сразу, ее трудно спрогнозировать, а также пациенты часто жалуются на тошноту, проблемы с желудочно-кишечным трактом", - отметила семейный врач из Киева Елена Лазаренко.

По словам специалиста штамм "Дельта" характерен стремительным протеканием и поражением сразу несколькиз органов (это может быть легкие, сердце, желудок, почки и т.д., часто больные жалуются на гастрит).

В первый день может резко подскочить давление, которое затем спадет.

Медики напоминают, что невакцинированные больные гораздо сложнее переносят заболевание и чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Тем временем, существует группа риска, которым по медицинским показаниям противопоказана вакцинация. Например, диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе.

В общей сложности определено 16 причин для либо отказа от вакцинации , либо для ее проведения с осторожностью.

Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября. По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют не более 1% населения Украины.

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