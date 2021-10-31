Коронавирус Субсидии в красных зонах повысятся: какие будут нововведения и нормативы на человека

2021-10-31 12:00

 

Жителям "красных" регионов повысят субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает "Украина 24" со ссылкой на слова экономиста Олега Пендзина.

Минсоцполитики на 50% повысит социальные нормативы потребления коммунальных услуг, на основе которых рассчитывают размер субсидии.

"В прошлом году была аналогичная ситуация. Когда был локдаун, были установлены нормы начисления субсидий на 50% больше, чем действующие. Когда страна начала выходить из локдауна, вернулись к старым нормативам начисления субсидий на квадратные метры, на те социальные нормы, на которые начисляется субсидия", - говорит экономист.

Он также добавил, что в этом году прошли верификацию для получения выплат 2,1 миллиона домохозяйств, однако эксперт считает, что с началом отопительного сезона эти показатели увеличатся. В прошлом году они составляли 3,2 млн домохозяйств.

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