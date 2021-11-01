Экономика НБУ установил курс доллара на 2 ноября

2021-11-01 19:40

 

Стоимость американской валюты в Украине поползла вверх. В паре с евро гравна продолжает укрепляться

Национальный банк Украины обновил курс гривны к основным иностранным валютам.

Об этом свидетельствуют данные на сайте финансового регулятора.

После длительного падения стоимости, доллар США начал медленно дорожать. Цена американской валюты на 2 ноября была установлена на отметке в 26,29 грн/долл - гривна подешевела на одну копейку.

Примечательно, что в паре с евро денежная единица страны демонстрирует динамику к укреплению. Цена европейской валюты на вторник составит 30,44 грн/евро, что на 16 копеек меньше, чем в понедельник.

На межбанковском валютном рынке котировки основных иностранных валют установились в коридорах 26,32/26,34 грн/долл и 30,47/30,49 грн/евро.

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