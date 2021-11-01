Коронавирус В Минздраве рассказали, как получить сертификат вакцинированным за границей

2021-11-01 20:20

Украинцы, которые были вакцинированы от COVID-19 за границей, могут получить в Украине международное свидетельство о вакцинации у своего семейного врача.

Об этом сообщается в пресс-службе Минздрава Украины.

Для получения соответствующего сертификата необходимо:

обратиться к семейному врачу или в любой пункт вакцинации;

предъявить врачу официально заверенную справку, подтверждающую факт получения 1-й или 2-х доз вакцины, сделанных за пределами Украины;

на основании этой справки врач внесет медицинскую запись в электронную систему здравоохранения (с пометкой о данных, внесенных на основе вторичного источника);

врач распечатает бумажное Международное свидетельство о вакцинацию (если были сделаны две прививки).

При отсутствии документа, подтверждающего факт вакцинации за границей, врач не сможет внести данные в электронную систему здравоохранения.

Однако, сгенерировать цифровой COVID-сертификат в действии, вакцинированные за рубежом украинцы пока не смогут.