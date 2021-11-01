Коронавирус В Минздраве рассказали, как получить сертификат вакцинированным за границей

2021-11-01 20:20

 

Украинцы, которые были вакцинированы от COVID-19 за границей, могут получить в Украине международное свидетельство о вакцинации у своего семейного врача.

Об этом сообщается в пресс-службе Минздрава Украины. 

Для получения соответствующего сертификата необходимо:

  • обратиться к семейному врачу или в любой пункт вакцинации;
  • предъявить врачу официально заверенную справку, подтверждающую факт получения 1-й или 2-х доз вакцины, сделанных за пределами Украины;
  • на основании этой справки врач внесет медицинскую запись в электронную систему здравоохранения (с пометкой о данных, внесенных на основе вторичного источника);
  • врач распечатает бумажное Международное свидетельство о вакцинацию (если были сделаны две прививки). 

При отсутствии документа, подтверждающего факт вакцинации за границей, врач не сможет внести данные в электронную систему здравоохранения. 

Однако,  сгенерировать цифровой COVID-сертификат в действии, вакцинированные за рубежом украинцы пока не смогут. 

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