Коронавирус В МОЗ рассказали, когда ждать спада эпидемии

2021-11-01 21:20

 

Украина сейчас выходит на пик заболеваемости, однако пока нельзя предсказать, как вирус будет вести себя в дальнейшем, заявили в МОЗ.

Пиковые показатели COVID-заболеваемости сохранятся в Украине еще в течение двух недель. Об этом заявил первый замглавы Минздрава Александр Комарида в понедельник, 1 ноября.

"По поводу прогноза. Сейчас выходим на пик, после чего обычно будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация", - сказал Комарида.

Относительно того, нужно ли будет вакцинироваться от коронавируса каждый год, чиновник ответил, что пока никто не может предсказать, как будет вести себя вирус в дальнейшем, однако Украина планирует обеспечить поставки вакцин от COVID-19 на следующие два года.

"Пока точно никто не скажет, как себя будет вести вирус и будет ли вакцинация ежегодной, или нет. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации по всему миру. Украина планирует обеспечивать централизованно и бесплатно вакциной граждан как минимум на ближайшие два года", - добавил Комарида.

Напомним, что за четыре дня в Дії сгенерировали миллион COVID-сертификатов. Общее количество COVID-сертификатов уже достигло 5 млн и продолжает расти, заявили в Минцифры.

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