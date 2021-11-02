Коронавирус «Поступают очень тяжелые дети»: врач о COVID-19 в Запорожской области

2021-11-02 21:40

Одно из отличий новой волны коронавируса в Запорожской области — заболеваемость среди детей.

Об этом заявил терапевт ковидного госпиталя Бердянска Александр Никонов, передает «Про Бердянск».

– Поступают очень тяжелые дети, с пневмониями, высокой температурой, – сказал Александр Александрович. – Они лихорадят по несколько дней. При этом, особенность течения заболевания в том, что оно вначале может протекать скрытно.

И родители не всегда обращают внимание на то, что ребенок уже инфицирован, часто обращаются за врачебной помощью несвоевременно. И это сказывается на состоянии ребенка.

– Вообще, фактор потери времени очень серьезно осложняет течение болезни, – добавляет врач, сейчас – тоже терапевт ковидного госпиталя Евгений Руденко.