Коронавирус В Украине разоблачили схему подделки COVID-документации на три млн гривен

2021-11-03 18:40

 

Правоохранительные органы разоблачили группу лиц, которые подделывали поддельную COVID-документацию. Такая противоправная деятельность приносила им доход на сумму более трех млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По предварительным данным стало известно, что правонарушители подыскивали «клиентов» на территории Львовской и Запорожской областей и предлагали приобрести поддельные документы. В частности предлагалось международный сертификат стоимостью 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест - 600 гривен.

Поддельные COVID-документы «дельцы» отправляли «клиентам» через почтовые отделения, а денежные средства получали на свои банковские карты.

В ходе следствия было установлено, что участники группировки ежемесячно производили около тысячи сертификатов о вакцинации и почти две тысячи негативных ПЦР-тестов. Такая противоправная деятельность приносила им доход на сумму более трех млн. гривен.

Следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 и ч. 1 ст. 362 УК. За содеянное злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

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