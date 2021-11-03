Коронавирус Украина в ноябре получит 2,93 млн доз вакцины Moderna – Ляшко

2021-11-03 20:20

До конца недели Украина получит 2,93 млн доз антикоронавирусной вакцины производства компании Moderna. Об этом рассказал глава МОЗ Виктор Ляшко на брифинге 3 ноября.

По словам министра, новая поставка вакцины поможет удовлетворить спрос на прививки от коронавируса. В последнее время этот спрос чрезвычайно высокий из-за карантинных ограничений и общей эпидемической ситуации в стране.

Что касается запасов вакцины в Украине, Ляшко сообщил, что на складах МОЗ находится 7,5 млн доз вакцины разных производителей. Сейчас в стране в сутки в среднем вакцинируются от коронавируса около 250 тысяч человек и министр надеется, что такими высокими темпы вакцинации будут оставаться по крайней мере в ближайщее время.