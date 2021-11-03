Коронавирус Украина в ноябре получит 2,93 млн доз вакцины Moderna – Ляшко

2021-11-03 20:20

 

До конца недели Украина получит 2,93 млн доз антикоронавирусной вакцины производства компании Moderna. Об этом рассказал глава МОЗ Виктор Ляшко на брифинге 3 ноября.

По словам министра, новая поставка вакцины поможет удовлетворить спрос на прививки от коронавируса. В последнее время этот спрос чрезвычайно высокий из-за карантинных ограничений и общей эпидемической ситуации в стране.

Что касается запасов вакцины в Украине, Ляшко сообщил, что на складах МОЗ находится 7,5 млн доз вакцины разных производителей. Сейчас в стране в сутки в среднем вакцинируются от коронавируса около 250 тысяч человек и министр надеется, что такими высокими темпы вакцинации будут оставаться по крайней мере в ближайщее время.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ученые развеяли миф о пользе умеренных доз алкоголя

2021-11-03 21:20

В Минэнерго рассказали о последствиях остановки поставок Россией угля в Украину

2021-11-03 21:00

В “черный” список Минкульта попали еще более 30 российских актеров

2021-11-03 20:40

В 2021 году в "Большую стройку" дорог в Украине вложили почти 110 млрд гривен

2021-11-03 19:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украина в ноябре получит 2,93 млн доз вакцины Moderna – Ляшко

2021-11-03 20:20

Врачи объяснили, влияет ли вакцина от коронавируса на потенцию

2021-11-03 19:00

В Украине разоблачили схему подделки COVID-документации на три млн гривен

2021-11-03 18:40

Угроза медицинского коллапса, врачи рассказали, что происходит и показали фото

2021-11-03 18:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Украина в ноябре получит 2,93 млн доз вакцины Moderna – Ляшко 2021-11-03 20:20
Врачи объяснили, влияет ли вакцина от коронавируса на потенцию 2021-11-03 19:00
В Украине разоблачили схему подделки COVID-документации на три млн гривен 2021-11-03 18:40
Угроза медицинского коллапса, врачи рассказали, что происходит и показали фото 2021-11-03 18:00