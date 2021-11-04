Коронавирус Медики рассказали, когда победят пандемию COVID

2021-11-04 21:20

Не смотря на рост заболевания, врачи уверены, что пандемию можно победить. Более того, ковид превратится в обычную сезонную простуду.

Уже в конце 2022 года болезнь можно будет контролировать, передает «Обозреватель».

Поможет в этом вакцинация населения.

По словам медиков, массовая вакцинация неуклонно ослабляет штамм Дельта и его способность к мутации. При этом до конца 2022 года это учреждение ООН намерено вакцинировать 70% всего населения планеты.

При этом ковид превратится в обычную простуду и болезнь будет протекать в значительно более легкой форме.

Напомним, в Украине Министерство здравоохранения предоставило рекомендации по поводу прививок от COVID подростков. Планируется прививать детей от 12 до 17 лет.

Как сообщалось ранее, не смотря на то, что дети легче переносят коронавирус, эта болезнь не проходит бесследно. Последствия заболевания могут быть сложнее, чем сама болезнь.