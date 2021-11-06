Коронавирус Третья доза вакцины от коронавируса: глава Миздрава сообщил украинцам важные детали, когда начнут колоть

2021-11-06 13:00

 

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, когда в стране начнут делать третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса.

Об этом глава Минздрава заявил в кулуарах Верховной Рады.

"Как только мы перешагнем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы или повторной вакцинации", - сказал Ляшко.

По словам чиновника, черту в 50% вакцинированного населения преодолел только Киев, где 55% привиты хотя бы первой дозой. 40% прошли Киевская, Полтавская и Днепровская области.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил дополнительные дозы в Украине будут рекомендованы отдельным категориям граждан. А именно, людям, которым сделали трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, которые имеют иммунодефицитные состояния - первичные или приобретенные.

С начала вакцинальной кампании привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 848 929 прививок.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина побила рекорд суточной смертности от коронавируса: данные Минздрава за 5 ноября

2021-11-06 10:00

Карантин ужесточили еще больше, украинцам объявили об очередных ограничениях: "Вступили в силу"

2021-11-04 19:40

Украина в ноябре получит 2,93 млн доз вакцины Moderna – Ляшко

2021-11-03 20:20

Врачи объяснили, влияет ли вакцина от коронавируса на потенцию

2021-11-03 19:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Дистанционное обучение в школах могут отменить: в МОЗ сделали громкое заявление

2021-11-06 13:30

Третья доза вакцины от коронавируса: глава Миздрава сообщил украинцам важные детали, когда начнут колоть

2021-11-06 13:00

Ляшко объяснил высокую летальность от COVID в Украине по сравнению с другими странами

2021-11-06 12:30

В Украине изменили условия получения COVID-сертификатов

2021-11-06 12:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Дистанционное обучение в школах могут отменить: в МОЗ сделали громкое заявление 2021-11-06 13:30
Третья доза вакцины от коронавируса: глава Миздрава сообщил украинцам важные детали, когда начнут колоть 2021-11-06 13:00
Ляшко объяснил высокую летальность от COVID в Украине по сравнению с другими странами 2021-11-06 12:30
В Украине изменили условия получения COVID-сертификатов 2021-11-06 12:00