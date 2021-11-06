Коронавирус Дистанционное обучение в школах могут отменить: в МОЗ сделали громкое заявление

2021-11-06 13:30

В Кабмине раскритиковали решение областных властей о закрытии школ и введении дистанционного обучения в тех учреждениях, которые отвечают всем требованиям карантина.

Такое мнение высказали представители Министерства здравоохранения во время брифинга. Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что решения на местах не должны противоречить постановлению правительства №1236, которое разрешает работать школам даже в «красных» зонах при условии, что все учителя и персонал вакцинированы.

Кузин подчеркнул, что учебный процесс должен продолжаться там, где это возможно. Однако, пока что решения на местах должны выполняться, поэтому школы останутся на дистанционке. Тем временем, в планах Кабмина подготовить разъяснения для областных советов.

Отметим, что дистанционное обучение ввели во многих областях, в том числе в столице, Херсоне, Львове, Сумской области.

Добавим, что правительство также разрешило работу детским садам и начальной школе, несмотря на уровень вакцинации в заведении.