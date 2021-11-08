Экономика Аналитики дали прогноз по курсу валют на 8-14 ноября

2021-11-08 17:40

В Украине прогнозы по доллару и евро исключительно негативные

Эксперты констатировали, что доллар США к гривне всю прошлую неделю находился под давлением крупных продавцов. Масштабного "обвала" удалось избежать только благодаря валютным интервенциям НБУ.

Всего на прошедшей неделе регулятор приобрел на рынке порядка $220 млн – рекордное значение с начала текущего года.

Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации шести выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев, а также 12 месяцев – в евро.

"Активность инвесторов, как отечественных, так и зарубежных, будет зависеть от динамики средневзвешенной доходности по "длинным" бумагам. Если она останется без изменений, ожидать нерезидентов на размещении не стоит, а спрос со стороны коммерческих банков существенно снизится", – отметил аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Выход зарубежных инвесторов на межбанк с покупками иностранных валют может спровоцировать ослабление гривны. Хотя в текущей ситуации у них вряд ли хватит сил на масштабную девальвацию украинской национальной валюты.

"Позитивным фактором для гривны является увеличение золотовалютных резервов (ЗВР) страны на 3,3% за прошлый месяц из-за валютных поступлений в пользу правительства и покупки валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке", – заметил аналитик компании Esperio Александр Болтян.

Международные резервы Украины по итогам октября увеличились до $29,7 млрд. В прошлом месяце они выросли на 3,3% – прежде всего из-за валютных поступлений в пользу правительства и покупки валюты регулятором на межбанке.

"Это послужит сильной поддержкой курсу гривны в долгосрочной перспективе", – добавляет аналитик Roboforex.

Нет уверенного увеличения ЗВР, но и просадки не наблюдается – значит, это будет сдерживать гривну от падения в период информационного давления о том, что в стране якобы вероятен дефолт.

Каким будет курс доллара и евро

В Украине прогнозы по доллару и евро исключительно негативные, так как гривна продолжает расти.

"С 8 по 14 ноября средний курс продажи доллара США на территории страны будет колебаться в рамках 26,15-26,35 гривен. Средний курс продажи евро за аналогичный период будет колебаться в рамках 29,95-30,2 грн", – говорит Александр Болтян.

Есть и более пессимистичные ожидания для американской валюты на эту неделю.

"Вероятно, что на текущей неделе гривна к доллару США попытается укрепиться ниже уровня 26 грн. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет до отметки 29,85 грн"– подмечает нам Гойлов.

Среди факторов, которые будут оказывать влияние на валютный рынок на нынешней неделе находятся как фундаментальные, так и вербальные, а также внешнеполитические и форс-мажорные:

фундаментальные факторы – стабильность гривны и отсутствие спроса на валюту в стране, прирост ЗВР, готовность НБУ повышать ставку в будущем;

вербальные факторы – эксперты фокусируются на негативе и ожиданиях дефолта в стране, что может спровоцировать падение гривны на 100-200%. В то же время они сразу же делают оговорку, что это негативный сценарий, который не рассматривается к реализации ни в текущем, ни в следующем году;

внешнеполитические факторы – держим во внимании ситуацию вокруг газового вопроса в Европе и отношения с поставщиками энергетических ресурсов в нашу страну.

В пятницу, 5 ноября, стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба достигала $900 (это почти 800 евро), что на 1,5% выше цены четверга. В среду, 3 ноября, стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросла на 17,5% и превысила $950.

То есть волатильность по этому активу сохраняется высокой, а значит, риски инфляции для всего мира не сокращаются:

форс-мажорные факторы в период локдауна – эксперты рассматривают потенциал продления ограничений в стране на неопределенный срок.

Советы инвесторам и простым гражданам заключаются в том, что распределять валютные накопления нужно не только по валютам, но и по сроку удержания этих накоплений. Кроме того, важно следить за мировой тенденцией по валютам.

"Если евро стремится уйти на отметку 1,10 по отношению к доллару в мире с текущего уровня 1,16, то евро, вероятно, не самая выгодная валюта для накоплений", – резюмировал аналитик компании Esperio.