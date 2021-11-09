Коронавирус В Минздраве рассказали о третьей дозе COVID-вакцины: что ждет украинцев

2021-11-09 17:40

 

В настоящее время Министерство здравоохранения Украины еще рассматривает рекомендации Национальной группы экспертов о бустерной вакцинации от COVID-19. На данный момент речь о бустерной дозе для всех желающих пока не идет.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для «Укринформа», которое обнародовали во вторник, 9 ноября.

Он отметил, что Минздрав с большой осторожностью относится к введению бустерной и ревакцинальной дозы.

«Поскольку на фоне общей стратегии вакцинации мы должны балансировать между базовым курсом прививки и максимальной защитой населения и между бустерными дозами», — отметил главный санврач.

Представитель ведомства добавил, что в ближайшие недели планируется обсудить рекомендации экспертов, после чего будет ясно, примут ли их частично или в полном объеме.

Исследования показывают, что бустерная доза для людей в группе от 60 лет дает лучший эффект, уверяет чиновник.

«Но, по сути, это не жизненно необходимое показание для проведения ревакцинации. Потому пока вопрос обсуждается.

Думаю, что в течение двух недель мы это решим, в том числе и по количеству вакцин, алгоритму предоставления услуги и т. д., поскольку смешивать сейчас разные потоки не стоит», — подчеркнул главный санврач.

По его словам, в первую очередь третья прививка будет рекомендована для людей с иммунными проблемами.

«(О бустерной дозе для всех, — ред.) пока речь не идет», — добавил Кузин.

 

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