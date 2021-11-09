Коронавирус В ВОЗ сделали заявление о таблетках от COVID-19

2021-11-09 20:00

 

В ВОЗ сообщили, что таблетки от COVID-19 являются не альтернативой, а дополнительным инструментом.

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки — это не альтернатива вакцинам от COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя ВОЗ для «УП», информируют Экономические Новости.

Как пояснил Хабихт, вакцинация от коронавируса, прежде всего, защищает от попадания больного COVID-19 в больницу. «Это не альтернатива. Это дополнительный инструмент. Вакцинация помогает снизить риски попасть в больницу и реанимацию. Больницы сейчас переполнены. Вы можете себе представить ситуацию, когда у нас много лекарств, но койки все еще заполнены. Это не то, что поможет нам преодолеть пандемию», — сказал он.

Напомним, Британия первой в мире разрешила применение COVID-таблеток от компании Merck. По результатам исследований, только 7,3% пациентов, которые получили таблетки от Merck, были госпитализированы или умерли от коронавируса. После этого в США заявили о завершении испытаний таблеток от компании Pfizer. Результаты испытаний показали, что препарат на 89% снижает вероятность госпитализации и риск развития тяжелого заболевания.

subscriber subscriber

Еще по теме

Симптомы COVID-19 изменились: под что маскируется опасный вирус

2021-11-08 18:40

В Украине за сутки подтвердили 17,4 тыс. случаев COVID-19

2021-11-07 13:30

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

2021-11-07 10:30

Дистанционное обучение в школах могут отменить: в МОЗ сделали громкое заявление

2021-11-06 13:30

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Англия откроет границы для привитых вакциной CoronaVac

2021-11-09 22:00

В Минздраве рассказали, будут ли штрафовать невакцинированных украинцев

2021-11-09 21:40

В Борисполе COVID-пациент при госпитализации взял с собой гранату

2021-11-09 20:20

В ВОЗ сделали заявление о таблетках от COVID-19

2021-11-09 20:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Англия откроет границы для привитых вакциной CoronaVac 2021-11-09 22:00
В Минздраве рассказали, будут ли штрафовать невакцинированных украинцев 2021-11-09 21:40
В Борисполе COVID-пациент при госпитализации взял с собой гранату 2021-11-09 20:20
В ВОЗ сделали заявление о таблетках от COVID-19 2021-11-09 20:00