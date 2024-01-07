Мир Глава Пентагона сделал заявление по поводу своей госпитализации

2024-01-07 14:30

Министр обороны США Ллойд Остин сделал заявление по поводу своей госпитализации 1 января.

Источник: заявление Остина, опубликованное на сайте Пентагона

Прямая речь: "Я очень рад, что иду на поправку и с нетерпением жду скорого возвращения в Пентагон".

Детали: Остин отметил, что понимает "беспокойство СМИ", а также признает, что мог бы лучше информировать общественность о состоянии своего здоровья.

"Я обязуюсь работать лучше", - говорится в заявлении главы Пентагона.

При этом он добавил: "Но важно отметить: это была моя медицинская процедура, и я беру на себя полную ответственность за свои решения по разглашению информации".