Политика Залужный не исключил расширение российской агрессии в Украине

2021-11-09 20:40

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный не исключил распространения военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, об этом он заявил во время открытия V многонациональной ежегодной конференции по вопросам усовершенствования подготовки сержантского состава в Украине по программе НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Program).

"Вооруженные Силы Украины и украинский народ находятся в достаточно сложном положении. Продолжается война. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения наши воины. Война требует от Вооруженных Сил Украины больших моральных и физических сил. Мы не исключаем возможности того, что военная агрессия может распространиться", - заявил Залужный. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины должны быть готовы отреагировать на этот тип агрессии.

"Опять же это серьезные моральные и физические усилия как для военных, так и всего народа", - добавил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что с началом войны Россия продолжает широкомасштабную информационно-психологическую операцию.

"Ее целью является, прежде всего, дискредитация Вооруженных Сил Украины и действующей власти. Несмотря на все происходящее, мы остаемся свободными по духу. Мы развиваемся и будем развиваться в цивилизованном направлении. И вопрос военного образования в этом контексте очень важен", – добавил Залужный.