Коронавирус Пик пятой волны пандемии коронавируса в Украине уже пройден

2021-11-10 12:40

В Украине пик пятой волны пандемии коронавируса, вероятнее всего, пройден. Фиксируется снижение прироста случаев заражения. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине Национальной академии наук.

По данным ученых, в последние две недели был пройден пик по количеству новых заболеваний коронавирусом. На это указывает динамика числа положительных ПЦР-тестов, которая демонстрирует понижение на 15% за последние 10 дней.

В то же время, как сообщается, пиковая смертность и занятость больниц еще не пройдена, рост числа летальных случаев ожидается еще около одной недели.

"Наблюдаемая летальность осталась близка к 3%, однако летальность по госпитализациям обновила максимумы, достигнув 20%", - говорится в прогнозе.

Ученые подсчитали, что уровень эффективности использованных в Украине COVID-вакцин против госпитализаций составляет 87% при полной и 67% при частичной иммунизации.

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